DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Bilecik'te Sağlık Personeline Adli Vakalar ve Delil Eğitimi

Bilecik'te, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları protokolü kapsamında sağlık personeline 'Adli vakalarda maddi delillere yaklaşım' eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:22
Bilecik'te Sağlık Personeline Adli Vakalar ve Delil Eğitimi

Bilecik'te Sağlık Personeline Adli Vakalar ve Delil Eğitimi

Bilecik'te, adli vakalara doğru ve etkin müdahale sağlanması amacıyla sağlık personeline yönelik bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitimin Kapsamı

İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından Adli vakalarda maddi delillere yaklaşım konulu eğitim verildi.

Eğitimde, adli olaylarda maddi delillerin korunması, olay yerinde doğru yaklaşım yöntemleri ve adli süreçlerde yapılması gereken işlemler hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Amaç ve Beklenen Etki

Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimin, adli vakalarda hata payını en aza indirmeyi ve sağlık personelinin farkındalığını artırmayı hedeflediği bildirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen eğitimlerle adli süreçlerde doğru müdahalenin sağlanmasının amaçlandığını vurgulayarak, 'Kurumlar arası iş birliğiyle adli süreçlerde farkındalık ve doğru müdahale sağlanmaktadır' ifadesini kullandı.

BİLECİK'TE SAĞLIK PERSONELİNE ADLİ VAKALARDA DELİL EĞİTİMİ VERİLDİ

BİLECİK'TE SAĞLIK PERSONELİNE ADLİ VAKALARDA DELİL EĞİTİMİ VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'a Hafta Sonu Akını: Kar 25 cm, Pistler Günübirlikçilerle Doldu
2
Elazığ'da Sağlık Personeline 'Temel Eğitim Programı' Verildi
3
Küre Dijital Ansiklopedi Yerli ve Milli Platform: 161 Bin Kullanıcıya Ulaştı
4
Aydın Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek: Başkan Özlem Çerçioğlu
5
Keşan'da su kesintisi: Vatandaşlar kaynak çeşmelerine akın etti
6
Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi
7
Kayseri Mutfak Akademisi: Şef ve Aşçı Eğitimleri Şubat 2026'da Başlıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti