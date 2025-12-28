Bilecik'te Sağlık Personeline Adli Vakalar ve Delil Eğitimi
Bilecik'te, adli vakalara doğru ve etkin müdahale sağlanması amacıyla sağlık personeline yönelik bir eğitim programı düzenlendi.
Eğitimin Kapsamı
İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından Adli vakalarda maddi delillere yaklaşım konulu eğitim verildi.
Eğitimde, adli olaylarda maddi delillerin korunması, olay yerinde doğru yaklaşım yöntemleri ve adli süreçlerde yapılması gereken işlemler hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler aktarıldı.
Amaç ve Beklenen Etki
Kurumlar arası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimin, adli vakalarda hata payını en aza indirmeyi ve sağlık personelinin farkındalığını artırmayı hedeflediği bildirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen eğitimlerle adli süreçlerde doğru müdahalenin sağlanmasının amaçlandığını vurgulayarak, 'Kurumlar arası iş birliğiyle adli süreçlerde farkındalık ve doğru müdahale sağlanmaktadır' ifadesini kullandı.
