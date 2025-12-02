Bilecik'te 'Yan Bakma' Kavgası: Bıçakla Ağır Yaralanma

Bilecik İstiklal Mahallesi'nde 'yan bakma' kavgasında H.K.A. bacağından bıçaklanıp bıçağı çıkartarak F.Y.'yi karnından ağır yaraladı; her iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 23:32
Olay Yeri ve Yaralananlar

Olay, merkez ilçe İstiklal Mahallesi Şehitler Parkı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük H.K.A. ile F.Y. arasında 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.Y., H.K.A.'yı bacağından bıçakladı. Bacağına saplanan bıçağı çıkartan H.K.A., karşısındaki şahsı karnından ağır şekilde yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne, F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

