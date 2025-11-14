Bilecikli Şehit İlhan Ongan İçin Helallik: Kardeşi Abisinin Üniformasını Giydi

Gürcistan'da düşen C130 kazasında şehit olan Astsubay İlhan Ongan'ın naaşı Bilecik'e getirildi; kardeşi Burcu Olgan abisinin üniformasını giyerek gözyaşı döktü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:05
Bilecikli Şehit İlhan Ongan İçin Helallik: Kardeşi Abisinin Üniformasını Giydi

Bilecikli Şehit İlhan Ongan İçin Helallik Alındı

Tören ve duygusal anlar

Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı, hava yolu ile öğle saatlerinde Eskişehir'e, ardından karayoluyla Bilecik'e getirildi.

Şehidin naaşı, cenaze töreni öncesi Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'taki baba ocağına helallik alınmak üzere götürüldü.

Burada baba Ali, anne Hatice ve şehidin kardeşi Burcu Olgan gözyaşlarına hakim olamadı.

Burcu Olgan, abisinin askeri üniformasını giydi, tabutuna sarıldı ve "Daha doyamadım sana" diyerek feryat etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrası Bilecik Şehitliği'nde toprağa verildi.

BİLECİKLİ ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN, BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINIRKEN...

BİLECİKLİ ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN, BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINIRKEN KARDEŞİ, ABİSİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ.

ŞEHİT BABASI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
2
Aydın'da su fiyatlarında yeni hamle: Özlem Çerçioğlu yüzde 70 indirim önerdi
3
Tokat'ta Zile-Alaca yolunda yağmur sonrası kaza: Otomobil alev aldı
4
Marmaris'te Motosiklet Kazasında Ölen Cengiz Can Memleketi Nizip'te Defnedildi
5
Aliağa Belediyesi Karate Kursu'nda 75 Sporcu Yeni Kuşaklarına Kavuştu
6
Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım Adıyaman Ziyareti İçin Hazırlıklar Hızlandı
7
Isparta'da hırsızlıktan aranan cezaevi firarisi yakalandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı