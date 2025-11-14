Bilecikli Şehit İlhan Ongan İçin Helallik: Kardeşi Abisinin Üniformasını Giydi

Bilecikli Şehit İlhan Ongan İçin Helallik Alındı
Tören ve duygusal anlar
Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın naaşı, hava yolu ile öğle saatlerinde Eskişehir'e, ardından karayoluyla Bilecik'e getirildi.
Şehidin naaşı, cenaze töreni öncesi Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'taki baba ocağına helallik alınmak üzere götürüldü.
Burada baba Ali, anne Hatice ve şehidin kardeşi Burcu Olgan gözyaşlarına hakim olamadı.
Burcu Olgan, abisinin askeri üniformasını giydi, tabutuna sarıldı ve "Daha doyamadım sana" diyerek feryat etti.
Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrası Bilecik Şehitliği'nde toprağa verildi.
