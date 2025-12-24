Bilinçsiz Takviye ve Bitki Çayı Uyarısı: Hastalar Acile Kadar Gidebiliyor

Üst solunum yolları rahatsızlıklarının arttığı dönemde, doktor tavsiyesi olmadan kullanılan gıda takviyeleri ve bitki çayları sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Akarsu, bu ürünlerin hekim kontrolü olmadan kullanımının ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.

Doza Bağlı Risk: "Bir maddenin ilaç veya zehir diye tanımlanması doza bağlıdır"

Doç. Dr. Murat Akarsu, "Bu ürünlerin kullanımı mutlaka hekim gözetiminde olmalı" diyerek uyarısını sürdürüyor. Açıklamasında, özellikle yüksek doz C vitamini, kompleks B vitaminleri ve magnezyum kullanımlarında yanlış uygulamaların görüldüğünü aktardı. "Bir maddenin ilaç veya zehir diye tanımlanması doza bağlıdır" ifadelerini kullanan Akarsu, C vitamini yüksek dozlarının böbrekte taş oluşturabileceğini vurguladı.

Uzman, eksikliği tespit edilen vitaminlerin hedefe yönelik verilmesinin doğru olduğunu; rastgele yüksek doz uygulamaların risk taşıdığını belirtti. Ayrıca, bitki çaylarının içeriğinin bilinmeden karışım hâlinde kullanılmasının tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.

"Kan sonuçlarını beklemeden alıyoruz, ölümcül olabiliyor"

Doç. Dr. Akarsu, takviyelerin özellikle ilaçlarla etkileşim potansiyeline sahip olduğunu belirterek omega-3 kullanımına örnek verdi: "Fazla miktarda kullanıldığında özellikle kan sulandırıcı kullanan hastaların, bu kan sulandırma eşiğinin aşağı çekildiğinin yani kanamalarla hastanın gelebileceğini, bazı hastalarda da son yapılan çalışmalarda çarpıntının olabildiğini söyleyebilirim."

Probiyotiklerin etkisini görmek için en az 3 aylık kullanım gerektiğini, vitamin ve diğer takviyelerde ise kan sonuçları görülmeden yüksek doz alınmasının tehlikeli olduğunu aktaran Akarsu, "D vitamini düşüklüğü toplumuzda birçok kişide var ve insanlar artık kanıksamışlar. Hakikaten çok ciddi yan etkileri oluşabiliyor. Karaciğer hasarı, yetersizliğine götürebilecek tablolar olabiliyor, ölümcül olabiliyor" dedi.

Bitki Çayları ve Sıvı Dengesi: Yaşlılarda ve Gebelerde Risk

Bitki çaylarının kontrolsüz kullanımının özellikle yaşlılarda sıvı dengesini bozabileceğini belirten Akarsu, bunun böbrek yetersizliği ve ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Gebelere aktar ürünleriyle hazırlanan bitkisel çayların önerilmediğini vurguladı: "Gebelerde bitkisel çay önerilmiyor, çok dikkatli olmak lazım. Gebelere hiçbir şekilde aktardan bir ürün alıp içmelerini tavsiye etmiyoruz."

Ayrıca kilo vermek amacıyla kullanılan takviyeler ve bitkisel çayların ishal ve sıvı kaybına yol açarak yanıltıcı kilo kaybı sağladığını; bunun sağlıklı bir durum olmadığını aktardı.

Poliklinikten Acile: Takviyeler Hastalıkları Gizleyebiliyor

Doç. Dr. Akarsu, hastaların takviyeleri çoğu zaman ilaç gibi görmediğini, bu yüzden gerçek sorunların saptanmasının güçleştiğini belirtti. "Çoğunlukla poliklinik hastalarımız geliyor. Elektrolit değerlerini bozabiliyor, kan tuzlarını etkileyebiliyor. Bir kısmı hakikaten soluğu acilde alabiliyor" dedi.

Uzman, internetten tanımlanmayan karışım ürünlerin satın alınmamasını; her bireyin kilo, tıbbi geçmiş ve laboratuvar verileri dikkate alınarak hekim tarafından yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

(HK-RU)

Bilinçsiz takviye ve bitki çayına tüketimine dikkat: "Hastaların bir kısmı soluğu acilde alabiliyor"