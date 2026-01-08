Bilkent Şehir Hastanesi'nden Dijital Dönüşüm ve 2026 Hedefleri

Prof. Dr. Levent Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nin dijital hastane hedefleri, akreditasyon süreci, yerli sağlık teknolojileri ve 2026 projelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:23
Kahvaltıda sağlık gündemi: kapasite ve hizmet

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, gazetecilerle düzenlenen kahvaltıda hastanenin kapasite ve hizmet bilgilerini paylaştı. Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi’nin Avrupa’nın en büyük hastanelerinden biri olduğunu vurguladı.

Öztürk, günlük hasta rakamlarına ilişkin, "Günlük muayene sayımız; 30 bin hasta hastanemize giriş yapıyor. Acillerimizde de 2 bin 200 hastaya acil sağlık hizmeti sunuyoruz. Çocuk acilimiz var, kadın doğum acilimiz var, erişkin acilimiz var. Toplam 2 bin 200, 2 bin 300 hastaya da günlük acil hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastanenin aynı zamanda tıp öğrencilerinin eğitim merkezi olduğunu belirten Öztürk, kurumda 800’ün üzerinde öğretim görevlisi bulunduğunu söyledi.

Akreditasyon ve kalite vurgusu

Öztürk, tüm binaların uluslararası düzeyde akredite olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’nin tek akredite kampüs hastanesiyiz. Uluslararası akreditasyonumuzu almış durumdayız. Bazı kulelerimizde de tekrar ikinci döneme, akreditasyonun denetleme dönemine giriyoruz. Tekrar yeniden re-akreditasyonları da alacağız. Hedefimiz bu" dedi.

Akreditasyonun sağlık hizmetinde düzen ve kalite sağladığını belirten Öztürk, bunun hasta bakımının kalitesini artırdığını ifade etti.

Hizmet bölgesi ve 2025 verileri

Hastanenin yalnızca Ankara’ya değil, şehir dışı ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet verdiğini söyleyen Öztürk, "2025 yılı verilerine baktığımda biz resmi olarak da 2 bin civarında yoğun bakım hastası, Türkiye’nin her yerinden, Ankara dışından 2 bin civarında yoğun bakım hastasını da kabul etmişiz ve hastanemizde tedavi için onları yatırmışız. 2025 yılında hastanemizde gerçekleştirilen ameliyat sayısı da 200 bin civarında" dedi.

Yerli üretim ve yapay zeka çalışmaları

Sağlıkta kullanılan ürünlerin yerli olmasına önem verdiklerini belirten Öztürk, "Sağlık konusunda kullandığımız cihazların büyük bir kısmını yurt dışından ithal ediyoruz. Bu alanda da Türkiye’de devletimiz bu konuya özellikle önem veriyor ve destek veriyor" diye konuştu.

Öztürk, Yapay zeka ile radyolojik görüntülerin değerlendirilmesi üzerine yürütülen çalışmalara da değinerek, "Bu yönde zaten kliniğimizin doktorlarının da gözetimi altında yapay zeka ile radyolojik görüntülerin değerlendirilmesi, raporlanması işlemlerine, faaliyetlerine de başlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesai dışı hizmetler ve acil servis tedbirleri

Gündüz randevu bulamayan vatandaşların akşam muayene olabildiklerini belirten Öztürk, "Zaten laboratuvarlarımız akşam çalışıyor. Görüntüleme hizmetlerimiz akşam çalışıyor. MR, tomografi zaten 24 saat hizmet veriyor. İhtiyaç olan alanlarda da mesai dışı polikliniklerimizi açıyoruz" dedi.

Acillerdeki artışın mevsimsel olduğunu kaydeden Öztürk, başvuru artışı durumunda ilave muayene odalarını hemen temin ettiklerini ve triaj sonrası muayene bekleme süresini dijital olarak anlık takip ettiklerini söyledi: "Bir hastanın ilk triaja geldikten sonra muayene için beklediği süreyi anlık olarak dijital takip ediyoruz. Bu sürelerde bir uzama olursa gerekli tedbirleri alıyoruz."

2026 hedefleri: dijitalleşme ve yeni merkezler

Öztürk, 2026 hedeflerine dair, "2026 yılında değişik hedeflerimiz var tabii. Öncelikle dijital hastane konusunda bir üst seviyeye geçmek için her türlü altyapı ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni işlem alanları açacağız rezerv olarak. Hem girişimsel kardiyolojide, girişimsel radyolojide yeni işlem alanları açacağız. Çünkü bunlar nitelikli alanlar. Bize talep yüksek. Yeni mükemmeliyet merkezlerinin mevzuata uygun açılması için 2026 yılında da projelerimiz devam etmekte" dedi.

