Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dost Eli Projesi kapsamında açılan Dost Market ve Dost Mağaza, ihtiyaç sahibi vatandaşlara market ve mağaza konforunda ücretsiz alışveriş imkânı sunuyor.

Projenin Amacı

Proje, sosyal belediyecilik anlayışının bir örneği olarak ilçede belirli kriterlere göre tespit edilen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ahmet Çolakbayrakdar, projenin örnek bir sosyal hizmet olduğunu vurgulayarak, "Bu projeyle devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırıyor, gönüllere dokunuyoruz" dedi.

Nasıl İşliyor?

Dost Market ve Dost Mağaza raflarında temel gıda, temizlik ve tekstil ürünleri yer alıyor. Alışveriş para ile değil, sevgi puanları ile yapılıyor. Başkan Çolakbayrakdar konuyla ilgili olarak, "Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkânı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ürün ve Hizmet Kapsamı

Projeye dahil olan aileler, gıda ve temizlik ürünlerinden her yaş grubuna yönelik tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinden faydalanabiliyor. Hizmet, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve aileler gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılıyor. İhtiyaç sahipleri, kendilerine tanımlanan puanlarla bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilecek alışveriş yapabiliyor.

Vatandaşlardan Büyük Takdir

Uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Projeden faydalananlar, belediyenin her alanda yanlarında olduğunu hissettiklerini belirterek, Ahmet Çolakbayrakdar ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.

Başkanın Vurgusu ve Gelecek Planı

Başkan Çolakbaydar, hizmetin hayırsever katkılarıyla büyüdüğünü belirterek, mağaza bölümünün büyük ölçüde hayırseverler sayesinde ayakta durduğunu, marketin ise sürekli desteklerle genişlediğini söyledi. Ayrıca Kayseri’de Türkiye’ye model olan belediyecilik anlayışını daha da ileri taşımak için sosyal projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hizmetin İşleyişi

Kocasinan Belediyesi bünyesindeki uygulamada, gelir durumuna göre sınıflandırılan aileler kendilerine tahsis edilen Dost Eli Kartı ile market ve mağaza konforunda ücretsiz alışveriş yapabiliyor; gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar pek çok ürün bu kapsamda temin edilebiliyor.

