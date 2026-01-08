Dr. Nurullah Kurtay, Artuklu İlçe Sağlık Müdürü Olarak Atandı

Mardin Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Nurullah Kurtay atandı. Kurtay, İstanbul Okan Üniversitesi mezunu olup 2023–2026 yılları arasında Kızıltepe Acil Servisi’nde görev yaptı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:57
Mardin’in Artuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Nurullah Kurtay atandı. Atama, kurumda yeni bir dönem başlattı ve sağlık hizmetlerinde yerel deneyimle yönetimsel vizyonun birleşeceği ifade edildi.

Atama ve Görev

Dr. Nurullah Kurtay, Ocak 2026 itibarıyla Mardin Artuklu İlçe Sağ Müdürü olarak göreve başladı. Atama, ilçede sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Eğitim ve Mesleki Deneyim

Dr. Kurtay, ilköğretim ve ortaöğrenimini Mardin Artuklu ilçesinde tamamladı. Tıp eğitimini İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başarıyla tamamlayan Kurtay, 2023–2026 yılları arasında Mardin Kızıltepe İlçe Hastanesi Acil Servisi’nde pratisyen hekim olarak görev yaptı.

Kişisel Bilgiler

Mardin’in Kızıltepe ilçe nüfusuna kayıtlı olan Dr. Kurtay, evli ve bir erkek çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

