Sinop Havalimanı 2025'te Rekor Artış: Yolcu, Uçuş ve Yük Trafiği Arttı

Sinop Havalimanı 2025'te hareketliliğini artırdı

Yolcu, uçuş ve yük trafiğinde dikkat çekici yükseliş

Sinop Havalimanı’nda 2025 yılında yolcu, uçuş ve yük trafiğinde belirgin bir artış yaşandı. Resmi veriler, bölgenin hava ulaşımına olan talebinin ve turizm potansiyelinin güçlendiğine işaret ediyor.

Verilere göre, 2024 yılında Sinop Havalimanı’nı toplam 93 bin 67 yolcu kullanırken, yıl boyunca 953 uçuş gerçekleştirildi. Aynı dönemde havalimanı üzerinden 844 bin 578 kilogram yük taşındı.

2025 verileri ise hareketliliğin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu: havalimanını kullanan yolcu sayısı 116 bin 256ya yükselirken, uçuş trafiği 1.160 sefer olarak kayıtlara geçti. Taşınan yük miktarı da 1 milyon 17 bin 311 kilogram oldu.

Sinop Valiliği tarafından yapılan değerlendirmede, tüm kalemlerdeki artışın ilin hava ulaşımına yönelik talebin yükseldiğini, turizm potansiyelinin daha fazla ön plana çıktığını ve ulaşım altyapısındaki gelişmelerin olumlu sonuç verdiğini gösterdiği belirtildi.

SİNOP VALİLİĞİ’NİN PAYLAŞTIĞI VERİLERE GÖRE, SİNOP HAVALİMANI’NDA 2025 YILINDA YOLCU, UÇUŞ VE YÜK TRAFİĞİNDE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ YAŞANDI.