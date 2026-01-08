Yüksekova’da Mobil Sağlık Ekipleri 1,5 Metrelik Karı Aşarak Köylere Ulaştı

Yüksekova'da mobil sağlık ekipleri, 1,5 metrelik karı aşarak Beşatlı köyünde evde sağlık hizmeti verdi; 2024'te 3 bin 623'ten 2025'te 6 bin 157'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:32
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Beşatlı köyüne giden mobil sağlık ekipleri, dondurucu soğuk ve zorlu yolları aşarak vatandaşlara evlerinde şifa dağıttı.

Saha Çalışması ve Ekip Yapısı

İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı mobil ekipler, özellikle hastaneye ulaşmakta güçlük çeken yaşlı, çocuk, hamile ve yatağa bağımlı hastalara yönelik hizmet veriyor. Ekipte doktor, diyetisyen ve fizyoterapistlerin yanı sıra KETEM birimi de bulunuyor. Yer yer 1,5 metrelik karın aşılması gereken mezralara kimi zaman yürüyerek ulaşılıyor ve ev ev dolaşılarak tansiyon, şeker ölçümleri yapılırken kronik hastalıklar titizlikle takip ediliyor.

Hedef: Hiçbir Vatandaş Geride Kalmasın

Dr. Uğur Barut, hizmetin sürekliliğine vurgu yaparak, "Özellikle kış aylarında merkeze ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlarımız için mobil hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Sadece muayene etmiyor, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetleri ve kanser taramaları konusunda bilgilendirme yapıyoruz. KETEM birimimizle ücretsiz tarama testlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Çoğu zaman 1,5 metrelik karı yararak hastalarımıza ulaşıyoruz; tek amacımız hiçbir vatandaşımızın tedavisinin aksamamasıdır. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yerleşim yerlerine öncelik veriyoruz" dedi.

Artan Erişim ve Sonuçlar

Dr. Bulut ise saha verilerinin çalışmanın meyvelerini gösterdiğini belirterek, 2024 yılında 3 bin 623 kişiye yerinde sağlık hizmeti sunulurken, bu sayının 2025 yılı itibarıyla 6 bin 157ye yükselerek rekor bir artış kaydettiğini söyledi.

Köyün Teşekkürü

Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci, ekiplerin köyde ağırlanmalarından duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Köyümüzde 1,5 metreyi geçen kar var. Talebimiz üzerine ekipler hemen yola çıktı. Tansiyon ve şeker hastalarımızı evlerinde muayene ettiler. Bu zor şartlarda yanımızda oldukları için hepsine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

