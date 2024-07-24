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Bingöl'de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Bingöl'de gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:34
Bingöl'de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Bingöl'de Bıçaklı Saldırı İhbarı

Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan bir bıçaklı saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, yedi kişi de yaralandı. Olay, 13.30 sıralarında meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin etrafındaki insanlara bıçakla saldırdığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma neticesinde çevresindekilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etti. Geniş güvenlik önlemleri alarak müdahalede bulunduk. Yaralı kişiler Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi." ifadeleri yer aldı.

Valilikten Açıklama

Bingöl Valiliği de saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın emniyet güçleri tarafından yakalandığını ve adli süreçlerin başladığını belirtti. Açıklamada, "Saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi. Ayrıca, saldırı anı bir mağazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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