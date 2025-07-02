Bingöl'de Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, Solhan Devlet Hastanesi'nde düzenlendi ve AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ile hastane personeli etkin bir şekilde katıldı.

Tatbikat, hastanenin konferans salonunda AFAD eğitim uzmanı Yunus Ayık tarafından yapılan bilgilendirme ile başladı. Ardından hastane içerisinde bulunan vatandaşların hızlı bir şekilde tahliyesi gerçekleştirildi.

İtfaiye ekipleri, hastane bahçesinde yangınla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Ekipler tarafından yakılan ateş, hastane personeli tarafından kontrollü bir şekilde söndürüldü.

Ayrıca, deprem ve yangın esnasında olası bebek ve çocuk kaçırmalarına karşı "pembe kod" alarmı verildi. Hastane güvenlik görevlileri, çocukları güvenli noktalara ulaştırarak ek önlemler aldı.

Hastane Müdür Yardımcısı Nafiz Çakar, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ederek, "Paydaş gruplarımızla kapsamlı bir tatbikat yaptık. Deprem bilincinin oluşturulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Solhan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ile hastane personeli katıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Solhan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ile hastane personeli katıldı.