Bingöl'de İki Kardeş, Saldırıya Uğrayan Ayı Yavrusunu Kurtardı

Bingöl'de Kahraman Kardeşler Doğaya Umut Oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde, Alişan ve Hüsnü Sinen isimli iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Doğaya Dönüş Hikayesi

Karcı köyü kırsalında küçükbaş hayvan otlatan Sinen kardeşler, bir anda çoban köpeklerinin tesadüfen bölgeye gelen ayı yavrusuna saldırdığını fark etti. Hemen harekete geçen kardeşler, köpekleri sakinleştirerek durumu kontrol altına almayı başardı.

Yaralanmadan kurtarılan ayı yavrusu, kardeşler tarafından güvenli bir şekilde izlenip, sakinleştirildikten sonra yaşam alanı olarak düşündükleri bölgeye salındı. Böylece, korku dolu anlar geçiren ayı yavrusu, tekrar doğanın kollarına geri döndü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğal ortamına bıraktı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğal ortamına bıraktı.