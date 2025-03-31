DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,31%
ALTIN
3.810,23 -0,01%
BITCOIN
3.133.167,83 -0,1%

Bingöl'de İki Kardeş, Saldırıya Uğrayan Ayı Yavrusunu Kurtardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde iki kardeş, köpek saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğal ortamına bıraktı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 22:41
Bingöl'de İki Kardeş, Saldırıya Uğrayan Ayı Yavrusunu Kurtardı

Bingöl'de Kahraman Kardeşler Doğaya Umut Oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde, Alişan ve Hüsnü Sinen isimli iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Doğaya Dönüş Hikayesi

Karcı köyü kırsalında küçükbaş hayvan otlatan Sinen kardeşler, bir anda çoban köpeklerinin tesadüfen bölgeye gelen ayı yavrusuna saldırdığını fark etti. Hemen harekete geçen kardeşler, köpekleri sakinleştirerek durumu kontrol altına almayı başardı.

Yaralanmadan kurtarılan ayı yavrusu, kardeşler tarafından güvenli bir şekilde izlenip, sakinleştirildikten sonra yaşam alanı olarak düşündükleri bölgeye salındı. Böylece, korku dolu anlar geçiren ayı yavrusu, tekrar doğanın kollarına geri döndü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu...

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğal ortamına bıraktı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu...

Bingöl'ün Genç ilçesinde iki kardeş, çoban köpeklerinin saldırısından kurtardıkları ayı yavrusunu doğal ortamına bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!