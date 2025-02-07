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Bingöl'de Kar Yağışı 77 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapadı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler açma çalışmaları sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:22
Bingöl'de Kar Yağışı 77 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapadı

Bingöl'de Ulaşım Sorunu: 77 Yerleşim Yeri Kapandı

Bingöl'de etkisini gösteren kar yağışı sonucu 77 yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan yollar kapandı. Kar ve tipi nedeniyle günlük yaşamda zorluklar yaşanıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, kapalı yollar arasında merkezde 23, Adaklı'da 3, Genç'te 17, Karlıova'da 28, Solhan'da 5 ve Yayladere'de 1 köy yolu bulunuyor.

Yolların açılması için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar, dronla görüntülendi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, olumsuz hava koşullarının çalışmalarda aksamalara neden olabildiğini belirterek şunları ifade etti: "Tipi oluşumundan dolayı çalışmalarda aksamalar olabiliyor. Karla mücadele kapsamındaki tüm köy ve bağlı yollarının en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız 115 personel ve 54 araçla sürmektedir."

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapalı...

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapalı yollların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapalı...

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin kapalı yollların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

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