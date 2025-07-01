Bingöl'de Operasyonda 5 Bin 990 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu ile Mücadele: 5 Bin 990 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten gelen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemek amacıyla titiz bir çalışma yürüttü.

Arama Sonuçları

Yapılan arama faaliyetleri sonucunda, ilçenin farklı noktalarında 5 bin 990 kök Hint keneviri bulunarak el koyuldu. Elde edilen veriler ışığında, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlerin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde bölgede suçla mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 bin 990 kök Hint keneviri ele geçirildi.