Bingöl'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Üniversiteli Genç Toprağa Verildi

Bingöl'deki Otobüs Kazasında Üniversiteli Gençlerin Cenazeleri Defnedildi

Bingöl'de meydana gelen ulaşım kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Abdulkuddus Bozuk (23), Derviş Öcal (23), Kübra Ağırman (19) ve Salih Demirel (23) için cenaze törenleri gerçekleştirildi.

Olay, Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsünün, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı bildirildi. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise olay hakkında soruşturma başlattı.

Cenaze Törenleri

Ölen üniversiteli gençlerin cenazeleri, Genç Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Abdulkuddus Bozuk için Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki Heci Hasan Aksoy Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla Bozuk, burada toprağa verildi.

Derviş Öcal'ın cenazesi ise Midyat ilçesinin Yolbaşı Mahallesi'ndeki Halid Bin Velit Camisi'ne taşındı. Cenaze namazının ardından Öcal, aile mezarlığında defnedildi. Öcal'ın ailesi, Arapça ağıtlar eşliğinde yas tuttu.

Kübra Ağırman için Midyat ilçesindeki Sivrice Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve ardından Ağırman, aile mezarlığında defnedildi.

Salih Demirel'in cenazesi de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyüne götürüldü ve burada kılınan yatsı namazının ardından toprağa verildi. Demirel'in, 7 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

Ayrıca, kazada yaşamını yitiren sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi de memleketi Erzurum'a gönderildi.

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk'un cenazesi Mardin'de toprağa verildi.

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk'un cenazesi Mardin'de toprağa verildi.