DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Bingöl'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Üniversiteli Genç Toprağa Verildi

Bingöl'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 4 gencin cenazeleri, aileleri tarafından defnedildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:39
Bingöl'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden 4 Üniversiteli Genç Toprağa Verildi

Bingöl'deki Otobüs Kazasında Üniversiteli Gençlerin Cenazeleri Defnedildi

Bingöl'de meydana gelen ulaşım kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Abdulkuddus Bozuk (23), Derviş Öcal (23), Kübra Ağırman (19) ve Salih Demirel (23) için cenaze törenleri gerçekleştirildi.

Olay, Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsünün, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı bildirildi. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise olay hakkında soruşturma başlattı.

Cenaze Törenleri

Ölen üniversiteli gençlerin cenazeleri, Genç Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Abdulkuddus Bozuk için Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'ndeki Heci Hasan Aksoy Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla Bozuk, burada toprağa verildi.

Derviş Öcal'ın cenazesi ise Midyat ilçesinin Yolbaşı Mahallesi'ndeki Halid Bin Velit Camisi'ne taşındı. Cenaze namazının ardından Öcal, aile mezarlığında defnedildi. Öcal'ın ailesi, Arapça ağıtlar eşliğinde yas tuttu.

Kübra Ağırman için Midyat ilçesindeki Sivrice Camisi'nde cenaze namazı kılındı ve ardından Ağırman, aile mezarlığında defnedildi.

Salih Demirel'in cenazesi de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Akkoyunlu köyüne götürüldü ve burada kılınan yatsı namazının ardından toprağa verildi. Demirel'in, 7 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

Ayrıca, kazada yaşamını yitiren sözleşmeli er Abdullah Kaya'nın cenazesi de memleketi Erzurum'a gönderildi.

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi...

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk'un cenazesi Mardin'de toprağa verildi.

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi...

Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Gümüşhane Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk'un cenazesi Mardin'de toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez’den Diş Hekimlerine Destek: 'Haklarının Kesildiği Bir Dönemi Yaşıyoruz'
2
Türk Kızılay, Hatay'daki Öksüz ve Yetim Çocuklara Oyuncak Dağıttı
3
Sinop'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Ev Yangınında 86 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi
5
Gümüşhane'de Tır Devrildi: 2 Yaralı
6
Hakkari'de Jandarma Ekiplerinden Önemli Başarı: 1830 Şüpheli Yakalandı
7
Aliyev'den Şara'ya Tebrik Mesajı: 'Azerbaycan Her Zaman Desteklemeye Hazır'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek