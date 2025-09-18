Bingöl'de 'Pamuk' 3D Protezle Göç Rotasına Hazırlanıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde bacağı kesilen 'Pamuk' adlı leyleğe, jandarma personelinin 3D yazıcıyla ürettiği protez takıldı; fizik tedavi sonrası göç yoluna katılacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:04
RIDVAN KORKULUTAŞ - Genç, Bingöl

Genç ilçesi kırsalında 23 Ağustos tarihinde bacağına plastik ip dolanmış halde bulunan leylek, yapılan kontrolde ip dolanmasının yaklaşık 5 gün sürdüğü ve bacağında kangren oluştuğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle leyleğin kangren olan bacağı cerrahi olarak kesildi.

Yaklaşık 2 hafta süren pansuman ve antibiyotik tedavisinin ardından leylek hayata tutundu. Kurumun veteriner hekimi Ümit Taha Yasin Okutan ve bakım ekibi yoğun çaba gösterdi.

3D yazıcıdan protez bacak

Protez bacak tasarımı için Okutan, evinde 3D yazıcı bulunan bir arkadaşından yardım istedi. İsteğe olumlu yanıt veren ve İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş İzzet Tufan Bilge, 5 gün süren çalışma sonucu 3D yazıcıyla protez bacak üretti. Üretilen protez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde leyleğe takıldı.

Protez takıldıktan sonra bakım sürecine devam eden ekip, leyleği proteze alıştırma ve fizik tedavi uygulama kararı aldı. Okutan, leyleğin proteze uyum sağlaması için önümüzdeki 10 gün içinde fizik tedavi çalışmaları yapacaklarını, eklem açma ve basma alışkanlığı kazandırma üzerine yoğunlaşacaklarını belirtti. Tedavi tamamlandıktan sonra leylek Eylül sonuna kadar doğaya salınarak göç rotasına dahil edilecek.

Veterinerin değerlendirmesi

Veteriner hekim Ümit Taha Yasin Okutan, saman balyalarında kullanılan plastik ipin doğaya atılmasının bu tür yaralanmalara yol açtığını vurguladı. Okutan, "Bu tür plastik iplerin doğaya atılmaması gerekiyor, özellikle yabani kuşların ayaklarında ciddi yaralanmalara neden olabiliyor" diyerek uyarıda bulundu.

Okutan, leyleğin genel durumunun kötü olduğunu, ilk gün antibiyotik tedavisine başlandığını ve kangren nedeniyle amputasyon gerektiğini anlattı: "Allah'a şükür, ameliyat başarıyla geçti. Leyleğimiz Pamuk'un yaşama azmi ve isteği bizi çok mutlu etti." Bakımda görev alan personel Habib Dener ve Ayhan Koç'a da teşekkür etti.

Okutan, leyleğin proteze kısa sürede tepki verdiğini belirterek, "Protez takıldıktan bir saat sonra ayağını hafif de olsa yere basma eğilimi oldu... Yavaş yavaş uçma eğilimleri var. İstekli, hevesli, doğaya dönmek için çabalıyor" dedi. Rehabilitasyonun ardından Pamuk'un göç eden leyleklere yetiştirilerek doğaya bırakılacağı bildirildi.

Pamuk adlı leyleğin hikayesi, doğaya atılan plastik atıkların vahşi yaşamı nasıl etkilediğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor; aynı zamanda yerel ekiplerin iş birliğiyle hayvanlara sağlanan teknolojik ve insani desteğin örneğini sunuyor.

