Bingöl'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor: 21-28 Kasım'da 18 Aranan, 17 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor

Emniyetin 21-28 Kasım tarihli çalışmaları sonuç verdi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede 21-28 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyon ve takiplerde, aranan 18 şüpheli yakalandı.

Ayrıca TEM, KOM, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen ayrı çalışmalar sonucunda 17 şüphelinin daha yakalandığı bildirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 8,07 gram kubar esrar, 1,55 gram metamfetamin, kaçak sigara ve tütün, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet sahte plakalı araç bulunuyor.

