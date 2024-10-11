Bingöl'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Üç Gün Yasaklandı

Bingöl'de Üç Günlük Gösteri Yasakları

Bingöl Valiliği, kentteki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin üç gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kararın Nedeni

Valilikten yapılan açıklamada, yasağın gerekçeleri arasında terör örgütü PKK/KCK'nın desteklenmesi ve olası güvenlik tehditleri yer alıyor. Açıklamada; "Terör örgütüne müzahir bireylerin bu süreçte övücü ve destekleyici eylemlerde bulunabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehdit altında olabileceği, ayrıca kamuoyunda potansiyel bir infial yaratabileceği vurgulanmıştır" denildi.

Yasağın Kapsamı

Yasağın, Valilik ve Kaymakamlıkların uygun gördüğü etkinlikler dışında, tüm eylem ve etkinlikleri kapsadığı belirtildi. Özellikle, resmi bayram ve anma günleri, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlı toplantılar hariç tutuldu.

Yasağın Ayrıntıları:

Yasağın yürürlüğü: 11 Ekim saat 08:00 - 13 Ekim saat 23:59

Yasak olan etkinlik türleri: Toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu gibi her türlü eylem

Bu süre zarfında Bingöl sınırları içinde tüm belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır.