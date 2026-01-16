Bingöl'de UMKE’den Yoğun Kar Altında Hayat Kurtaran Müdahale
UMKE ve 112 ekipleri zorlu kış şartlarında koordineli çalışmayla hastayı hastaneye ulaştırdı
Bingöl'e bağlı Sancak Beldesi Yaygınçayır Köyü Üsküdar mezrasında, 77 yaşındaki M.S.A. kalp yetmezliği şikâyetiyle sağlık hizmetine ihtiyaç duydu. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bölge kara yolu ulaşımına kapalıydı.
İhbarın ardından UMKE ekipleri bölgeye tam paletli araçla sevk edildi. Ekipler zorlu kış koşullarında hastaya ulaşarak gerekli ilk değerlendirmeleri gerçekleştirdi.
Müdahalenin ardından hasta, 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi ve Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yetkililer, zorlu kış şartları ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordineli ve fedakârca çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
BİNGÖL’DE UMKE’DEN ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA HAYAT KURTARAN MÜDAHALE