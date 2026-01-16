Bingöl'de UMKE’den Yoğun Kar Altında Hayat Kurtaran Müdahale

Bingöl Sancak Beldesi'nde yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapalı alanda UMKE ekipleri tam paletli araçla 77 yaşındaki M.S.A.'ya ulaşıp 112 ekiplerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:32
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:32
UMKE ve 112 ekipleri zorlu kış şartlarında koordineli çalışmayla hastayı hastaneye ulaştırdı

Bingöl'e bağlı Sancak Beldesi Yaygınçayır Köyü Üsküdar mezrasında, 77 yaşındaki M.S.A. kalp yetmezliği şikâyetiyle sağlık hizmetine ihtiyaç duydu. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bölge kara yolu ulaşımına kapalıydı.

İhbarın ardından UMKE ekipleri bölgeye tam paletli araçla sevk edildi. Ekipler zorlu kış koşullarında hastaya ulaşarak gerekli ilk değerlendirmeleri gerçekleştirdi.

Müdahalenin ardından hasta, 112 Acil Sağlık ambulans ekiplerine güvenli şekilde teslim edildi ve Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, zorlu kış şartları ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin koordineli ve fedakârca çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

