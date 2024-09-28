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Bingöl'de Üzücü Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Evin Özel, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:09
Bingöl'de Üzücü Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Üniversite Öğrencisine Kaza

Bingöl-Muş Bulvarı'nda meydana gelen trajik olayda, Evin Özel (18), yolun karşısına geçmeye çalışırken Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle, Evin Özel hemen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ne yazık ki, genç öğrenci burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından, otomobilin sürücüsü Y.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, çevrede güvenlik önlemleri alınarak incelemeye alındı.

Öğrencilerin Tepkisi

Evin Özel'in hayatını kaybetmesinin ardından üniversite öğrencileri, kaza yerinde toplanarak yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, kazanın olduğu yerde trafik lambası konulması talebinde bulunarak slogan attı. Polis ekipleri, yürüyüşün güvenli bir şekilde sonlandırılması için bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Özel'in Kökeni

Evin Özel'in Van'ın Özalp ilçesinden Bingöl'e eğitim amacıyla geldiği öğrenildi. Kazanın ardından duyulan üzüntü, üniversite camiasını derinden etkiledi.

Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114...

Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Evin Özel'e (18) çarptı.

Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114...

Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Evin Özel'e (18) çarptı.

Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114...

Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Evin Özel'e (18) çarptı.

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