Bingöl'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Bingöl'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye düşürdü; ulaşımda yavaşlamalar ve sürücü uyarıları yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:01
Bingöl'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Ulaşımda aksama ve zorluklar

Soğuk havanın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşadı; birçok aracın camları buz tuttu. Trafikte ilerleyen sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Özellikle ana arterlerde, şehir merkezi ve çevre yollarında sisin yoğunluğu ulaşımda zaman zaman yavaşlamalara neden oldu.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, sisli havalarda sürücülerin hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve farlarını uygun şekilde kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

