Bingöl'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

Bingöl'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis görüldü. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Ulaşımda aksama ve zorluklar

Soğuk havanın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşadı; birçok aracın camları buz tuttu. Trafikte ilerleyen sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Özellikle ana arterlerde, şehir merkezi ve çevre yollarında sisin yoğunluğu ulaşımda zaman zaman yavaşlamalara neden oldu.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, sisli havalarda sürücülerin hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve farlarını uygun şekilde kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

