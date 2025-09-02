Bingöl Genç'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Bingöl Genç'te Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde, ilçeye bağlı Servi ile Kavaklı köyü sınırları arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor.

Müdahale çalışmalarına, köy sakinlerinin yardımıyla karadan müdahale de eşlik ediyor; ekipler yerel halkla koordineli çalışıyor.

Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara ayrıca jandarmaya ait helikopter de havadan destek veriyor. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor ve bölgedeki çalışmalar sürüyor.

