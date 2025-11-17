Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi

Yalova Birliği üyeleri, Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’ni örnek tesis ilan ederek çalışma ve geri dönüşüm süreçlerini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:04
Yalova Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği üyeleri, Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisini "Örnek Tesis" olarak kabul ederek tesisi gezdi ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ve İnceleme

Çiftlikköy Belediye Başkanı ve aynı zamanda Yalova Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanı Adil Yele, Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, tesisin çalışma sistemi ve geri dönüşüm süreçleri detaylı olarak incelendi. Başkan Yele, Yalova'da kurulması planlanan çöp tesisi için tesis yöneticilerinden bilgi aldı.

Başkanların Değerlendirmesi

Adil Yele ziyaretle ilgili şunları kaydetti: "Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinin sürdürülebilir çevre politikaları açısından önemi büyük. Bu tür tesisler, hem çevreye duyarlılığı artırıyor hem de kaynakların verimli kullanımına katkı sağlıyor."

Zekiye Tekin ise şirketin çalışmaları hakkında, "Şirketimizin bu konularda çok güzel fikirleri oluyor. Biosun’un geçmişten gelen bazı sorunlarımız vardı. Onları bu dönem aşmak adına çok gayret gösterdi hala gayret gösteriyorlar. Birliği daha iyi geliştirmek adına çok güzel çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, bölgesel atık yönetimi uygulamalarının paylaşılması ve Yalova'da planlanan tesisin tasarım ile işletme anlayışının şekillendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

