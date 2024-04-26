Bir gün önce birincilik sevinci yaşayan milli sporcu ağaçta asılı bulundu

Eskişehir’de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda, 80 kg. sağ kol kategorisinde birincilik alan milli sporcu Ferhat Satar, Sakarya nehri kıyısındaki bir ağaçta, asılı bir şekilde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrasında milli sporcu Satar’ı hastaneye götürdü. Ancak genç sporcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İl Müdürlüğü'nden mesaj

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda, hayatını kaybeden Ferhat Satar için derin bir üzüntü duyduklarını belirten Müdürlük, milli sporcunun yakınlarına ve ailesine de baş sağlığı diledi.