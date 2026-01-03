Birlik Haber-Sen 8. Olağan Kurulu: Ömer Budak Güven Tazeledi

Birlik Haber-Sen 8. Olağan Genel Kurulu: Ömer Budak güven tazeledi

Memur-Sen'e bağlı Birlik Haber-Sen 8. Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirdi. Genel kurulda 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci, kamu görevlilerinin maaş artışları, sendikal mücadele ve güncel gelişmeler ele alındı; mevcut genel başkan Ömer Budak güven tazeledi.

Katılımcılar

Genel kurula; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, bağlı sendikaların genel başkanları ile birlikte PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Bilgin ve çok sayıda sendika yöneticisi ve delege katıldı.

Ali Yalçın'ın çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 9. Dönem Toplu Sözleşme süreci öncesinde mevcut mevzuatın ciddi sorunlar barındırdığını belirterek "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun acilen değiştirilmesi gerektiğini" vurguladı. Yalçın, toplu sözleşme süreçlerinin kriz üretmemesi için yapısal reform çağrısında bulunarak, Hakem Heyeti süreçlerinin çalışanlar açısından hak kaybına yol açtığını söyledi.

Yalçın ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na seslenerek, "Bu düzenlemeler ne kadar geciktirilirse, 9. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yaşanacak stres ve kriz ihtimali o kadar artacaktır. Sorunları ertelemek yerine, çözüm üretecek bir irade ortaya konulmalıdır" ifadelerini kullandı. Memur-Sen'in hem masada hem sahada etkin bir mücadele yürüttüğünü ve kamu görevlilerinin alım gücünün korunması ile refah payının artırılması için kararlı olunacağını belirtti.

Ömer Budak'ın değerlendirmeleri

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, memur ve emekli maaş artışlarına yönelik sunulan teklifleri yetersiz bulduklarını belirtti ve bu nedenle Hakem Heyeti sürecine gitmediklerini söyledi. Budak, "Yetersiz teklife hayır diyerek en güçlü şekilde tepkimizi dile getirdik. Memur emekli eylemde diyerek eylemlilik sürecimize çadır nöbetiyle devam ettik" ifadelerini kullandı.

Budak, sendikanın iletişim hizmet kolunda sahadan kopmayan bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayarak, Birlik Haber-Sen'in sahada olduğu sürece iletişim hizmet kolunda sorunların çözümsüz kalmayacağını belirtti. Ayrıca PTT, TRT, RTÜK, BTK ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı başta olmak üzere iletişim hizmet kolunda görev yapan kamu çalışanlarına ilave ek ödeme talebiyle mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmasında Filistin konusuna da değinen Budak, "Susmayacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Dünya beşten büyüktür anlayışıyla her zaman doğru safta yer alacağız" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Yeni yönetim listesi

Genel Kurul sonucunda yeniden Birlik Haber-Sen Genel Başkanlığına seçilen Ömer Budak ve yönetim kurulu listesi şu şekilde oluştu:

Genel Başkan: Ömer Budak

Genel Başkan Yardımcısı: Gürbüz İnaltekin

Genel Başkan Yardımcısı: Evren Akpınar

Genel Başkan Yardımcısı: Cengiz Şişman

Genel Başkan Yardımcısı: Recep Dağtekin

Genel Başkan Yardımcısı: Fatih Adem Gençbay

Genel Başkan Yardımcısı: Mitat Karaca

