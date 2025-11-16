Bitlis'e Mevsimin İlk Karı Yağdı

Soğuk hava ve yağmur gece yerini kara bıraktı

Bitlis'te günlerdir etkili olan soğuk hava ve yağmur, gece saatlerinde yerini mevsimin ilk karına bıraktı. Kış aylarının uzun ve çetin geçtiği, Türkiye'nin en fazla kar yağışının aldığı kentlerden biri olan Bitlis'te kar yağışı sürpriz olmadı.

Kent merkezinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde etkisini artırdı. Vatandaşlar ve yetkililer, kar yağışının ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkilerine karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün de devam edeceğini ve hafta boyunca havanın güneşli ve parçalı bulutlu olacağı yönünde bilgiler verdi.

