Bitlis’te 7 Aylık Bebek İçin Seferberlik — Kardan Kapanan Yol Açıldı

Olayın Detayları

Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyünde ateşi yükselen 7 aylık Melisa Ç. için aile, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Babanın, Halil İbrahim Ç. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Ekiplerin Müdahalesi

Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması, sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engelledi. Bu gelişme üzerine Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yol açıldı ve sağlık ekipleri köye ulaştı.

Sevk ve Takip

Ambulansa alınan bebek, Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Yetkililer ve ekiplerin koordineli çalışması, zorlu kış koşullarına rağmen zamanında müdahaleyi mümkün kıldı.

