Nihat Çelik: Genel Tarım Sayımı ve ÇKS Başvurularında Son Tarih 31 Aralık 2025

Çiftçilere çağrı: Son günü beklemeyin

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, 8. Genel Tarım Sayımı ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularındaki son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu belirterek, çiftçilerin işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

Çelik, çalışmaların 1 Temmuz 2025 tarihinde başladığını ve 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Konuşmasında, "Genel Tarım Sayımı, çiftçilerimizin faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve güncel verilerle kayıt altına alınması, gıda ve tarım politikalarının doğru bir şekilde planlanabilmesi açısından adeta bir mecburiyettir" ifadesine yer verdi.

Genel Tarım Sayımı'nın sadece üreticiler için değil, üretim noktasında karar vericiler, araştırmacılar ve tarım sektöründeki tüm paydaşlar için yol gösterici olduğuna dikkat çeken Çelik, sayıma bizzat katılımın ve verilerin eksiksiz girilmesinin önemini söyledi.

"TÜRKYED olarak çiftçilerimizi hassas davranmaya davet ediyoruz," diyen Çelik, başvuruların yoğunluğa bırakılmaması gerektiğini, henüz başvuruda bulunmamış çiftçilerin hak kaybı ve mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2025 tarihini geçirmemeleri gerektiğini ifade etti.

Çelik ayrıca, 2026 ÇKS başvurularının 31 Aralık 2025 mesai bitiminde tamamlanacağını ve başvuruların il ve ilçe ziraat odaları ile e-Devlet üzerinden yapılabileceğini kaydetti.

TÜRKYED GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK