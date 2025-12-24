Bruce Willis'in Beyni Klinik Araştırmalar İçin Bağışlanacak — Eşi Emma Heming Willis Açıkladı

Bruce Willis'in Beyni Klinik Araştırmalar İçin Bağışlanacak

Hollywood yıldızı Bruce Willis'in eşi Emma Heming Willis, 2022'de frontotemporal demans teşhisi konan oyuncunun beynini ölümünden sonra klinik araştırmalar için bağışlama kararı aldıklarını açıkladı.

Bağış kararı ve açıklama

Emma Heming Willis açıklamasında, "Bruce Willis’in beynini, ölümünden sonra beyin araştırmaları için bağışlayacağım. Bu zor bir karar ama frontotemporal demansın (FTD) bilimsel olarak anlaşılmasının gerekli olduğunu düşündüğüm için bu kararı aldım" dedi.

Hastalık süreci ve bakım

Aksiyon filmleriyle tanınan ve "Die Hard (Zor Ölüm)" serisiyle dünya çapında ün kazanan Bruce Willis, 2022'de konulan teşhisin ardından FTD ile mücadele ediyor. Hastalık, beyin hücrelerinin zamanla dejenerasyona uğramasına neden olarak kişilik değişiklikleri, takıntılı davranışlar ve konuşma bozuklukları ile seyredebiliyor.

Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncunun şu anda 24 saat profesyonel bakım altında olduğu ve ailesinden ayrı yaşadığı belirtildi. Ayrıca ünlü oyuncunun, bir zamanlar aktör olduğunu dahi bilmediği ifade ediliyor.

BRUCE WİLLİS (ARŞİV)