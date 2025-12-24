Mehmet Yiğit, Söke Kaymakamı Ali Akça ile Eğitimde İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

İl Milli Eğitim Müdürü ve heyeti Söke'de eğitimin önceliklerini değerlendirdi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, beraberinde Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, Şube Müdürü Bahayettin Tör ve Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ile birlikte Söke Kaymakamı Ali Akça'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, ilçe genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, devam eden okul binalarının yapımı ve onarımı, yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar ele alındı. Taraflar, eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesi için yapılacak iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarette ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin gerekliliği ve uygulamaya yönelik adımlar masaya yatırıldı. Heyet, sahadaki ihtiyaçların hızlı ve etkin şekilde karşılanmasına yönelik görüşlerini paylaştı.

Söke Kaymakamı Ali Akça, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

