Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Vali Cahit Çelik Başkanlığında

Niğde'de "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Katılımcılar

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Gündem ve Sunumlar

Toplantıda, il genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen mevcut çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin kurum yetkilileri tarafından sunumlar yapılarak bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Vali Çelik'in Vurguları

Toplantının açılış konuşmasında Vali Cahit Çelik, uyuşturucu ile mücadele ile yasadışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine karşı sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Çelik, özellikle gençleri hedef alan bu tehditlere karşı tavizsiz bir duruş sergileneceğini ve mücadelenin kurumlar arası iş birliği ile kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

