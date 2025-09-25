Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Tiyatro Oyunlarıyla Renklendi

Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' kapsamında İzmir ve Erzurum Devlet Tiyatroları çocuk oyunlarıyla sahne aldı; Mevlana Parkı'nda çocuk etkinlikleri ve gezici müze yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:05
Bitlis'te 'Bir Anadolu Şenliği' Tiyatro Oyunlarıyla Renklendi

Bitlis'te "Bir Anadolu Şenliği" Tiyatro Oyunlarıyla Renklendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Bitlis'te tiyatro gösterileri sahnelendi.

Sahnede çocuk oyunları

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde kurulan sahnede, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kral Olmak İstemeyen Aslan" adlı çocuk oyunu miniklerle buluştu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yeşilcam" adlı oyun da tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Sahnelenen iki oyun çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

Çocuk Köyü ve gezici etkinlikler

Bitlis Mevlana Parkı'nda kurulan çocuk köyünde düzenlenen etkinlikler gün boyu devam etti. Alandaki gezici kütüphane ve Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi çok sayıda minik ziyaretçiyi ağırladı.

Bitlis’te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü...

Bitlis’te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Bir Anadolu Şenliği” kapsamında tiyatro oyunları sahnelendi. Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde kurulan sahnede, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından "Kral Olmak İstemeyen Aslan" adlı çocuk oyunu miniklerle buluştu.

Bitlis’te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Japonya'da 75 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Saklamakla Gözaltında
7
Ümit Özdağ (Zafer Partisi) Kadirli'de: Esnaf ve Dernek Ziyaretleri

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim