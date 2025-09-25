Bitlis'te "Bir Anadolu Şenliği" Tiyatro Oyunlarıyla Renklendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Bitlis'te tiyatro gösterileri sahnelendi.

Sahnede çocuk oyunları

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde kurulan sahnede, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kral Olmak İstemeyen Aslan" adlı çocuk oyunu miniklerle buluştu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yeşilcam" adlı oyun da tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Sahnelenen iki oyun çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi gördü.

Çocuk Köyü ve gezici etkinlikler

Bitlis Mevlana Parkı'nda kurulan çocuk köyünde düzenlenen etkinlikler gün boyu devam etti. Alandaki gezici kütüphane ve Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi çok sayıda minik ziyaretçiyi ağırladı.

