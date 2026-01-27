Bitlis’te İlk: Kapalı Yöntem Omurga Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Bitlis Devlet Hastanesi'nde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk sayılacak önemli bir cerrahi başarıya imza atıldı. 66 yaşındaki Yahya Subaşı, yıllardır süren bel ağrısı ve yürüme güçlüğünü gideren kapalı yöntem omurga ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Operasyon Detayları

Yaklaşık 5 yıldır bel ağrısı şikâyeti bulunan Subaşı'nın tetkiklerinde L5 omurgasında kırık tespit edildi. Hasta, açık cerrahiye kıyasla daha az kanama, daha az kas hasarı ve hızlı iyileşme sağlayan perkütan spinal enstrümantasyon tekniği ile ameliyata alındı. Operasyon, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ikinci basamak bir devlet hastanesinde bu yöntemle gerçekleştirilen ilk ameliyat olma özelliği taşıyor.

Üç cerrah tarafından anlık röntgen görüntüleri eşliğinde yapılan operasyonda, hastanın omurgasına başarıyla 6 vida yerleştirildi. Ameliyatın ardından Subaşı kısa sürede toparlandı ve sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Uzmanların Değerlendirmesi

Op. Dr. Mehmet Furkan Sapancı uygulamayla ilgili olarak, "Doğu Anadolu Bölgesi’nde ikinci basamak bir hastanede ilk defa kapalı yöntemle bu ameliyatı gerçekleştirdik. Daha az kanama, hızlı iyileşme ve ameliyat sonrası ağrıların çok daha az olması nedeniyle bu yöntemi tercih ettik. Bu tür ileri düzey ameliyatların Bitlis’te yapılabiliyor olması hem bölge hem de vatandaşlarımız için büyük bir kazanımdır" dedi.

Op. Dr. Muhammet Enes Gürses ise, "Bitlis’te daha önce gerçekleştirilmeyen bir cerrahiye imza attık. Özel hastanelerde maliyetli olarak yapılan bu ameliyat, artık hastanemizde tam kapalı yöntemle yapılabiliyor. Bu yöntemin en büyük avantajları; az kas hasarı, az kanama ve daha kısa ameliyat süresidir" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Elif Gökalp de, "Bu tarz ameliyatlar sonrası hastaların ağrıları çok daha az oluyor. Daha önce kapalı yöntemle endoskopik bel fıtığı ameliyatları da yaptık. Uygun hastalarda kapalı bel fıtığı ve kapalı vida ameliyatlarını bölgemizde yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ameliyat sonrası sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten hasta Yahya Subaşı, "Yaklaşık 4-5 yıldır bel ağrısı çekiyordum ve yürümekte zorlanıyordum. Ameliyat sonrası ağrım kalmadı, rahatça yürüyebiliyorum. Ameliyat olduğumu bile anlamadım, kendimi çok iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen bu operasyon, bölgedeki sağlık hizmetlerinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor ve vatandaşların ileri düzey cerrahi işlemler için başka illere gitme zorunluluğunu büyük ölçüde azaltacak.

