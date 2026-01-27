Uraloğlu: TYF-DGM Protokolü 47 Milyon Lirayı 80 Yelken Kulübüne Dağıttı

Uraloğlu: TYF ile DGM Protokolü 47 Milyon Lirayı 80 Yelken Kulübüne Dağıttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amatör Denizci Uygulamaları ve yeni yönetmelik düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan, protokol kapsamındaki gelir dağılımı ile belge ve eğitim düzenlemelerine dikkat çekti.

Protokol geliri ve kulüplere destek

Uraloğlu, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ile Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM) arasındaki uygulama eğitimi protokolü sayesinde 2025 yılı için elde edilen 47 milyon lira gelirin 80 yelken kulübü arasında paylaştırıldığını açıkladı. Bakan, bu kaynağın kulüplerin altyapı ve ekipman ihtiyaçları başta olmak üzere amatör denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılacağını belirtti.

Eğitimler ve amatör denizcilik vizyonu

Uraloğlu, uygulama eğitimlerinin amatör denizciliği daha bilinçli ve sistemli hale getirdiğini vurguladı. Teorik eğitimlerin online, pratik eğitimlerin ise deniz ortamında teknelerde sürdüğünü belirterek, amatör denizcilik kültürünü güçlendirmenin, denize erişimi artırmanın ve farkındalığı büyütmenin hedeflendiğini ifade etti.

Yeni yönetmelik: belge, ölçek ve denetim düzenlemeleri

Resmî Gazete'de 17 Ocak tarihinde yayımlanan 'Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik' ile amatör denizcilik uygulamaları yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle tek tip Amatör Denizci Belgesi uygulamasına son verildi; artık iki ayrı belge verilecek: ADB 10 (10 metreye kadar) ve ADB 24 (24 metreye kadar). Mevcut belge sahiplerinin kazanılmış hakları korunacak; ancak belgelerin geçerliliğini sürdürebilmesi için beş yıl içinde tek sefere mahsus teorik eğitim alma şartı getirildi.

Yönetmelik ayrıca 24 metreden büyük, kamaralı ve özel kullanıma yönelik yatların denetim ve personel donatımı açısından ticari yatlar gibi değerlendirileceğini, bunun denizde seyir emniyeti ve can emniyetini artıracağını öngörüyor.

Eğitim ve sınav uygulamalarında güncellemeler

ADB 24 için teorik ve uygulama eğitim süreleri uzatıldı. Bakan Uraloğlu, sınav tekrarı hakkının en az bir gün arayla tanındığını; 18 yaş altı ADB 10 sahiplerinin yalnızca yanında ADB 10 sahibi yetişkin varsa tekne kullanabileceğini açıkladı. Özel tekne sahiplerinin eş ve çocuklarına vereceği yetki yazılarında noter onayı aranmayacak.

Ayrıca, bağlama kütüğü ruhsatı ve sicil belgeleri çevrimiçi doğrulanabiliyorsa fiziki belge istenmeyecek; son iki yılda alınmış 'sürücü/gemiadamı olur' ibareli sağlık raporları geçerli sayılacak. Yabancı ülkelerden alınan özel tekne belgelerine denklik ve doğrulama süreci getirildi. Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi 6 ay ertelenerek dijital sistemlerin uyumu ve paydaşlara uyum süresi tanındı.

