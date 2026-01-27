JAKEM’de Görev Köpekleri Zorlu Görevlere Hazırlanıyor

Nevşehir'deki JAKEM'de yetiştirilen görev köpekleri, narkotik, bomba, mayın, arama-kurtarma ve operasyon branşlarında disiplinli eğitimden geçiriliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:18
JAKEM’de Görev Köpekleri Zorlu Görevlere Hazırlanıyor

JAKEM’de Görev Köpekleri Zorlu Görevlere Hazırlanıyor

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda görev köpeklerinin eğitimleri aralıksız sürüyor. Merkezde yetiştirilen köpekler; uyuşturucu, bomba, mayın, çay ve tütün ile erzak tespiti, asayiş ve operasyon görevlerinin yanı sıra iz takip, kadavra arama, yangın tespiti ve arama kurtarma gibi kritik branşlarda göreve hazırlanıyor.

Nevşehir'de bulunan JAKEM Komutanlığı'nda alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde köpeklerin fiziksel dayanıklılıkları kadar itaat, çeviklik ve stres altında doğru tepki verme yetenekleri de geliştiriliyor. Gerçeğini aratmayan parkurlarda gerçekleştirilen çalışmalarla köpekler; yol kontrol noktalarında araç arama, demiryolu ve açık alan güvenliği, enkaz alanlarında arama kurtarma ile yasaklı madde tespitine yönelik senaryolarla eğitiliyor.

Eğitmen-Köpek Bağı ve Göreve Hazırlık

Eğitim sürecinde köpeklerle eğitmenleri arasında güçlü bir bağ kurulmasına büyük önem veriliyor. Bu sayede sahada görev yapan köpekler, verilen komutları hızlı ve doğru şekilde yerine getirirken, zorlu operasyon şartlarında da etkin görev yapabiliyor. Uzun ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçen köpekler, Türkiye’nin dört bir yanında jandarma teşkilatının yürüttüğü operasyonlarda aktif olarak görev alıyor.

Seçim, Branşlandırma ve Eğitim Aşamaları

Köpek Üretim ve Yavru Eğitim Bölük Komutanı Üsteğmen Onur Durmaz, merkezde uygulanan eğitim sistemi hakkında şu açıklamayı yaptı: "Komutanlığımızda eğitim alacak köpekler, bünyemizde bulunan damızlık köpeklerden seçilmektedir. Doğan yavrular arasından burun kullanımı yüksek, avcılık karakteri gelişmiş ve görev yapmaya yatkın olanlar titizlikle belirlenmektedir. Köpeklerimiz, profesyonel eğitici personelimiz tarafından uygulanan programlarla eğitime hazır hale getirilmektedir."

Durmaz, köpeklerin yeteneklerine göre branşlara ayrıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı: "Burun kullanımı güçlü olan köpekler uyuşturucu, bomba, mayın, kadavra, yangın ve iz takip branşlarında değerlendirilirken, koruma içgüdüsü ve operasyon kabiliyeti yüksek olan köpekler asayiş, operasyon ve özel görevlerde kullanılmaktadır. Köpeklerimizin hangi branşa daha uygun olduğunu belirlemek amacıyla doğumdan itibaren ortalama üç ayda bir testler uygulanmaktadır."

Durmaz, eğitim sürecinin üç aşamadan oluştuğunu kaydederek şunları söyledi: "Birinci aşama, yavrunun doğumuyla başlayıp sütten kesilmesine kadar devam eden anneyle eğitim sürecidir. İkinci aşama yaklaşık 10 ay süren yavru köpek eğitimidir. Üçüncü ve son aşama ise 14 ila 20 haftalık sürelerde icra edilen, ileride yapacağı göreve yönelik branş eğitimlerinden oluşmaktadır."

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN JANDARMA AT VE KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ...

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN JANDARMA AT VE KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ (JAKEM) KOMUTANLIĞI’NDA, GÖREV KÖPEKLERİNİN EĞİTİMLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN JANDARMA AT VE KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar Akharım'da Asker Adayları Bayrak Tepe'de 1 Ay Nöbet Tutuyor
2
JAKEM’de Görev Köpekleri Zorlu Görevlere Hazırlanıyor
3
Uraloğlu: TYF-DGM Protokolü 47 Milyon Lirayı 80 Yelken Kulübüne Dağıttı
4
Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor
5
Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'
6
Yarıyıl Tatilinde Çocuklarda Spor Kazaları Artıyor
7
Kayseri'de II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı: Lezzet ve Teknolojide Yeni Dönem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları