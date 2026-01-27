Yarıyıl Tatilinde Çocuklarda Spor Kazaları Artıyor

Yarıyıl tatilinde çocukların hareketliliğindeki artış, spor ve oyun kaynaklı yaralanmalarda belirgin bir yükselişe yol açıyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Belgin Özbek, paten, bisiklet ve top oyunları sırasında yaşanan düşme ve çarpmaların kırık, burkulma ve yumuşak doku zedelenmeleri ile sonuçlandığını, acil servislere başvurularda artış görüldüğünü belirtiyor.

Tatil hareketliliği riski artırıyor

Uzm. Dr. Belgin Özbek, tatil dönemlerinde çocukların okul dönemine göre çok daha uzun süre hareket ettiğini ve bu durumun yaralanma riskini yükselttiğini vurguluyor. Yaşa uygun olmayan aktiviteler, yeterli ısınma yapılmaması ve koruyucu ekipman kullanılmaması gibi etkenlerin kas-iskelet sistemi yaralanmalarını kaçınılmaz hale getirdiğini söylüyor.

Burkulmadan kırığa kadar geniş tablo

Kayak, paten ve açık alan aktiviteleri başta olmak üzere çeşitli spor kazalarında en sık gözlenen sorunlar arasında el ve ayak bileği burkulmaları, diz ve omuz travmaları, parmak ve ayak kırıkları ile ani hareketlere bağlı kas ve bağ zorlanmaları yer alıyor. Özbek, bazı yaralanmaların istirahatle düzelebileceğini, bazı durumlarda ise alçı, atel veya ileri tedavi gerekebileceğini belirtiyor.

Uzmanlardan ailelere uyarı

Uzm. Dr. Belgin Özbek ailelere, çocukların aktivitelerini yaş ve fiziksel gelişimlerine uygun seçmeleri gerektiğini, koruyucu ekipman kullanımı, doğru ayakkabı seçimi ve spor öncesi ısınma gibi basit önlemlerin ciddi yaralanmaların önüne geçebileceğini hatırlatıyor.

