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Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay, Gayda köyü yakınlarında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:11
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Bitlis Hizan'da Feci Kaza

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Gayda köyü yakınlarında meydana geldi.

Kaza, A.B. idaresindeki 16 BLY 703 plakalı kamyonet ile H.Y. yönetimindeki hafif ticari aracın çarpışmasıyla gerçekleşti. Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslar ile Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın sebebi ise soruşturma başlatan yetkililer tarafından araştırılmaktadır.

Yetkililer, bölgedeki trafik güvenliğinin artırılması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi...

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi...

Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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