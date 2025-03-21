Bitlis'te Kar Yağışı 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 10:55
Bitlis'te Kar Yağışı 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Bitlis'te Kar Yağışı 80 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Etkili olan kar nedeniyle toplam 80 köy yolu ulaşıma kapalı durumda.

Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele ekiplerinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ekiplerin çabalarıyla yolların kısa sürede açılması hedefleniyor.

Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Kar yağışıyla birlikte kent, beyaz bir örtüyle kaplandı ve araçların üzeri karla kaplandı. Sürücüler, yollarda ilerlemekte oldukça zorlandılar. Ayrıca, belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışmaları gerçekleştirerek durumu düzeltmeye çalışıyor.

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