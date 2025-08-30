Bitlis'te Nemrut Kalderası 1-15 Eylül'de Ziyarete Kapatıldı

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nın 1-15 Eylül tarihlerinde geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Neden kapatıldı?

Valilikten yapılan açıklamada, kalderada yaşayan ayıların yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir tür olduğu, ziyaretçilerin "iyilik" adı altında yiyecek vermelerinin ve elle beslemelerinin ayıların beslenme alışkanlığını olumsuz etkilediği belirtildi. Ayıların besin ihtiyaçlarının büyük kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başladığı kaydedildi.

"Son günlerde yazılı ve görsel medyada görüldüğü üzere yaban hayvanı olan bir grup ayının alana giren ziyaretçilere saldırdığı gözlemlenmiştir. Bu saldırılar çok tehlikeli bir durum arz etmektedir. Alanın tamamında güvenlik önlemlerine yönelik uyarıcı tabelalar yerleştirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerince alınmış olsa da alana gelen ziyaretçilerin bazılarının bu yaban hayvanına karşı kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlar sergiledikleri, uyarı ikaz tabelalarını dikkate almadıkları, ayıları elle beslemeye devam ettikleri ve ayılara yaklaştıkları görülmektedir. Bunun sonucunda ayılar ziyaretçilere saldırı girişiminde bulunmaktadır."

Alınan tedbir

Valiliğin açıklamasında, "Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nda telafisi mümkün olmayan bir can ve mal kaybına neden olunmaması açısından mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek ve oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 1-15 Eylül tarihleri arasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ziyarete kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.