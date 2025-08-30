DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.466.991,21 -0,98%

Bitlis'te Nemrut Kalderası 1-15 Eylül'de Ziyarete Kapatıldı

Bitlis Valiliği, Tatvan'daki Nemrut Kalderası'nı 1-15 Eylül tarihlerinde ayıların beslenme alışkanlıklarını düzeltmek için geçici olarak ziyarete kapattı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:41
Bitlis'te Nemrut Kalderası 1-15 Eylül'de Ziyarete Kapatıldı

Bitlis'te Nemrut Kalderası 1-15 Eylül'de Ziyarete Kapatıldı

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nın 1-15 Eylül tarihlerinde geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Neden kapatıldı?

Valilikten yapılan açıklamada, kalderada yaşayan ayıların yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir tür olduğu, ziyaretçilerin "iyilik" adı altında yiyecek vermelerinin ve elle beslemelerinin ayıların beslenme alışkanlığını olumsuz etkilediği belirtildi. Ayıların besin ihtiyaçlarının büyük kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başladığı kaydedildi.

"Son günlerde yazılı ve görsel medyada görüldüğü üzere yaban hayvanı olan bir grup ayının alana giren ziyaretçilere saldırdığı gözlemlenmiştir. Bu saldırılar çok tehlikeli bir durum arz etmektedir. Alanın tamamında güvenlik önlemlerine yönelik uyarıcı tabelalar yerleştirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerince alınmış olsa da alana gelen ziyaretçilerin bazılarının bu yaban hayvanına karşı kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlar sergiledikleri, uyarı ikaz tabelalarını dikkate almadıkları, ayıları elle beslemeye devam ettikleri ve ayılara yaklaştıkları görülmektedir. Bunun sonucunda ayılar ziyaretçilere saldırı girişiminde bulunmaktadır."

Alınan tedbir

Valiliğin açıklamasında, "Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nda telafisi mümkün olmayan bir can ve mal kaybına neden olunmaması açısından mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek ve oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 1-15 Eylül tarihleri arasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ziyarete kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
2
Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye: "Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz"
3
Hakkari'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı
4
Giresun Dereli'de Restoran Yangını: Sosyal Tesis Kullanılamaz Hale Geldi
5
UNRWA: Gazze’de 660 bin çocuk üçüncü yıldır okula gidemiyor
6
Erdoğan: Kahraman Ordumuzu Yıpratmaya Çalışanlar Karşılarında Bizi Bulacak
7
Batı Afrika'da Göçmen Teknesi Alabora Oldu: En Az 70 Ölü

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta