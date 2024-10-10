Bitlis'te PKK Sığınağına Operasyon: Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Bitlis'te Terörle Mücadele Operasyonu
Bitlis ilinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir sığınakta yapılan operasyonda, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilik Açıklaması ve Operasyon Detayları
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe kırsalında gerçekleştirdikleri operasyon ile PKK mensuplarının barınma yerini tespit ettiler.
Ele Geçirilen Malzemeler
Operasyon neticesinde, teröristlere ait sığınakta
- 12 adet 12 kilogramlık tüp,
- 2 kilogramlık piknik tüpü,
- 3 adet akü,
- 2 çift ayakkabı,
- 1 sünger yatak,
- 4’lü pil bloğu,
- 1 battaniye ve
- 1 sırt çantası
gibi yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bu tür operasyonların, terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, 12 kilogramlık 12 tüp, 2 kilogramlık piknik tüpü, 3 akü, 2 ayakkabı, sünger yatak, 4'lü pil bloğu, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi.