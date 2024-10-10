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Bitlis'te PKK Sığınağına Operasyon: Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Bitlis'te düzenlenen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi. Jandarma'nın yürüttüğü operasyonda çok sayıda malzeme bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:39
Bitlis'te PKK Sığınağına Operasyon: Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

Bitlis'te Terörle Mücadele Operasyonu

Bitlis ilinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir sığınakta yapılan operasyonda, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilik Açıklaması ve Operasyon Detayları

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe kırsalında gerçekleştirdikleri operasyon ile PKK mensuplarının barınma yerini tespit ettiler.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon neticesinde, teröristlere ait sığınakta

  • 12 adet 12 kilogramlık tüp,
  • 2 kilogramlık piknik tüpü,
  • 3 adet akü,
  • 2 çift ayakkabı,
  • 1 sünger yatak,
  • 4’lü pil bloğu,
  • 1 battaniye ve
  • 1 sırt çantası

gibi yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bu tür operasyonların, terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi....

Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, 12 kilogramlık 12 tüp, 2 kilogramlık piknik tüpü, 3 akü, 2 ayakkabı, sünger yatak, 4'lü pil bloğu, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi.

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