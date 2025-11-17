Bitlis’te Tarihi Çarşı Sonbaharda Altın ve Kızıl Tonlarla Büyülüyor

Havadan kaydedilen görüntüler kentin tarihî dokusunu ve sonbahar renklerini bir araya getirdi

Bitlis’te sonbaharın eşsiz atmosferi, kentin tarihî dokusuyla birleşerek etkileyici manzaralar oluşturdu. Tarihi Bitlis Çarşısı, havadan çekilen görüntülerde altın ve kızıl tonlara bürünmüş halde görüldü.

Doğa fotoğrafçısı Özgür Soyugüzel tarafından dron ile kaydedilen görüntülerde, dar sokaklar, taş mimari ve geleneksel çarşı dokusu net şekilde öne çıkıyor. Çarşı, görüntülerde kentin simge yapılarından Bitlis Kalesi ile birlikte kadraja giriyor.

Görüntülerde kalenin ihtişamlı duruşu ve çevresindeki doğal güzellikler belirgin biçimde izlenebiliyor. Yerel halk ve ziyaretçiler, sonbaharın Bitlis’e kattığı bu manzaranın hem görsel bir şölen sunduğunu hem de kentin tarihî atmosferini daha da vurguladığını dile getirdi.

Havadan çekilen görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı ve sonbaharın şehir üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

