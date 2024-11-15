Blinken, Japonya ve Güney Kore İle Güvenlik Konularını Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, APEC Zirvesi Kapsamında Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Japonya, Güney Kore ve Kanada ile önemli görüşmeler yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Blinken'in APEC Zirvesi süresince Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

Hint-Pasifik Güvenliği Üzerine Görüşmeler

Blinken, özellikle Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla Hint-Pasifik bölgesi'ndeki güvenlik konularını ele aldı. Bu kapsamda, Rusya'nın Kuzey Kore ile olan yakınlaşması hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) yaptığı kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatılışını kınayan taraflar, ayrıca Pyongyang'ın Rusya'ya asker göndermesi konusunu da gündeme getirdi.

Bakanlar, ülkelerinin aralarındaki üçlü ittifak ile birlikte G7, Quad (Dörtlü Bloku) ve diğer platformlar aracılığıyla güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.

Kanada ile Stratejik Görüşmeler

Diğer yandan, Blinken, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de bir araya gelerek ABD-Kanada ilişkileri üzerine detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Haiti'deki istikrarsızlık, Kuzey Kutbu'nun güvenliği ve Orta Doğu'daki kriz konuları ele alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.