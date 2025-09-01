BM: Afganistan Depremi İlk Verilere Göre 12 Bin Kişiyi Etkiledi

BM OCHA raporu ve bölgedeki ilk tespitler

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da yaşanan depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirdi.

OCHA'nın paylaştığı raporda, dün yerel saatle 23.47'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Celalabad şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundaki Kama ilçesi olduğu ve o zamandan bu yana birkaç artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Raporda, "İlk veriler Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini, tahmini 2 bin kişinin de yaralandığını gösteriyor. Yaralıların çoğu, kayalar ve heyelanlar nedeniyle ana ulaşım yolları kapanmış, ücra ve dağlık bölgelerde yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

OCHA, arama kurtarma ekipleri etkilenen bölgelere ulaştıkça can kaybının artmasının beklendiğini kaydetti.

USGS ve yerel yetkililer ne dedi?

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında dün gece meydana gelen depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurmuştu.

Raporda ayrıca, ulaşımın kapalı olduğu ve ücra, dağlık bölgelerde yaşayan yaralıların sağlık hizmetlerine erişiminin güç olduğunun altı çizildi. Yetkililer ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.