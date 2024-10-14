DOLAR
34,25 0,13%
EURO
37,38 0,37%
ALTIN
2.915,33 0,44%
BITCOIN
2.257.539,07 -5,13%

BM'den acil ateşkes çağrısı

BM, İsrail'in Gazze'de hastane ve okula düzenlediği saldırılara ilişkin acil ateşkes talep etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:35
BM'den acil ateşkes çağrısı

BM'den Acil Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin merkezinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı hastane yerleşkesi ve okula yönelik düzenlenen saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail'in Saldırıları Üzerine Açıklama

BM, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de bir hava saldırısı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar alev aldı." ifadelerine yer verdi.

Acil Ateşkes İhtiyacı

Açıklamada, saldırının aynı zamanda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) okulunu da vurduğuna dikkat çekilerek, buranın çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı ifade edildi. "Bu yıkımı durdurmak için acil ateşkes gerekli." vurgusu yapıldı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, Gazze merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki çadırlara saldırmış, bu saldırılar sonucunda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştır. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, hastane yerleşkesindeki yangın sonrası bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların yükseldiği görülmektedir.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan okula da saldırıda bulunduğunu bildirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Çağrısı
2
İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden Gazze İçin Tehcir Çağrısı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e Sert Eleştiri
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Açıklaması
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Krizlere Karşı Kararlılığını Vurguladı
6
Gana'da Trafik Kazası: 15 Ölü
7
Özgür Özel'den Daron Acemoğlu'na Özverili Tebrik Araması

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor