BM'den Acil Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin merkezinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı hastane yerleşkesi ve okula yönelik düzenlenen saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail'in Saldırıları Üzerine Açıklama

BM, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de bir hava saldırısı hastane yerleşkesini hedef aldı. İçinde insanların uyuduğu çadırlar alev aldı." ifadelerine yer verdi.

Acil Ateşkes İhtiyacı

Açıklamada, saldırının aynı zamanda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) okulunu da vurduğuna dikkat çekilerek, buranın çocuk felci aşıları için kullanılmasının planlandığı ifade edildi. "Bu yıkımı durdurmak için acil ateşkes gerekli." vurgusu yapıldı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, Gazze merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki çadırlara saldırmış, bu saldırılar sonucunda biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştır. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, hastane yerleşkesindeki yangın sonrası bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların yükseldiği görülmektedir.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan okula da saldırıda bulunduğunu bildirmiştir.