BM'den Gazze Açıklaması: 400 Bin Filistinli Sıkışıp Kaldı

BM'den Endişe Verici Açıklama
Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sonucunda 400 bin Filistinlinin sıkışıp kaldığını duyurdu.
Gazze'deki Durum
Gelişmeler, bölgede yaşanan insani krizin derinleşmesine yol açarken, uluslararası toplumdan acil yardım çağrıları yükseliyor. Yardım Çağrıları Artıyor
Bölgedeki insani durumun kritik hale gelmesi, yardım kuruluşlarının da devreye girmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler, bu durumun çözülmesi için en kısa sürede uluslararası destek talep etti.