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BM'den Gazze Açıklaması: 400 Bin Filistinli Sıkışıp Kaldı

BM, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarının arttığını ve 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:27
BM'den Gazze Açıklaması: 400 Bin Filistinli Sıkışıp Kaldı

BM'den Endişe Verici Açıklama

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sonucunda 400 bin Filistinlinin sıkışıp kaldığını duyurdu.

Gazze'deki Durum

Gelişmeler, bölgede yaşanan insani krizin derinleşmesine yol açarken, uluslararası toplumdan acil yardım çağrıları yükseliyor. Yardım Çağrıları Artıyor

Bölgedeki insani durumun kritik hale gelmesi, yardım kuruluşlarının da devreye girmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler, bu durumun çözülmesi için en kısa sürede uluslararası destek talep etti.

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