BM'den Gazze'deki Gıda Krizi Uyarısı

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden Kritik Açıklama

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gazze Şeridi'nde yerel gıda üretiminin azalmasının insani krizi derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Çatışmalar Tarımı Vuruyor

FAO, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de devam eden yoğun saldırıların ardından tarımsal üretimde karşılaşılan zorluklara dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddetli çatışmalar, erişim kısıtlamaları ve tarım sektörüne verilen zarar, Gazzeli bireyler için gıda güvensizliğini artırdı." ifadelerine yer verildi.

Tarımsal Alt Yapıya Zarar

FAO'nun gerçekleştirdiği uydu görüntüleri analizi, bölgedeki tarımsal altyapının büyük hasar gördüğünü ortaya koydu. Toplam ekilebilir arazilerin %57'si ve seraların %33'ü tahrip edildiği bildiriliyor. Ayrıca, sulama kuyularının ve güneş panellerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Açıklanan İstatistikler Korkutucu

Ekim 2023 itibarıyla yemek ve su sıkıntısı nedeniyle çiftlik hayvanlarının %70'inin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Gazze Şeridi'ndeki balıkçı filosunun da %70'ine yakını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Küçük Ölçekli Faaliyetler Sürdürülebiliyor

FAO, Gazze Şeridi'nde güvenlik koşullarının elverdiği ölçüde yalnızca küçük ölçekli tarım, hayvancılık ve balıkçılığın sürdüğünü açıkladı.

Çiftçiler Sorunlarını Paylaşıyor

Gazzeli çiftçiler Yusuf el-Mısri ve Mohamed El Yaty, yaptıkları açıklamalarda, İsrail'in saldırılarının tarım ve hayvancılığı imkansız hale getirdiğini dile getirdi. Tarım sektöründeki bu durum, bölgedeki gıda güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.