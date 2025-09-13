BM'den Haiti'de 42 Kişinin Çetelerce Öldürülmesine Sert Kınama

Guterres: Failler adalete teslim edilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de çetelerin düzenlediği saldırılarda 42 kişinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı. Açıklama, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yazılı olarak yapıldı.

Dujarric, Genel Sekreter Guterres'in ölenler arasında çocuk, kadın ve yaşlıların bulunduğunu ve saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Genel Sekreter, Haiti'yi sarsan şiddet olaylarının boyutundan endişe duymakta ve Haiti makamlarına, bu ve diğer tüm insan hakları ihlallerinin faillerinin adalete teslim edilmesi için çağrıda bulunmaktadır.

Yerel hükümet yetkilisi Joseph Louis Baptiste, çetelerin başkent Port-au-Prince'in kuzeyindeki bir balıkçı köyünde, içinde 4 yaşında bir çocuk ve ailesinin de bulunduğu en az 42 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Baptiste, çetelerin saldırılarının devam ettiğini, bunun bölgede etkili devlet müdahalesine acil ihtiyaç olduğunu gösterdiğini vurguladı. Ayrıca katliamın yerel bir çete liderinin öldürülmesiyle ilişkili olduğunu ve polis ile sivillerin saldırıları durdurmaya çalıştığını kaydetti.