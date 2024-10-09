BM'den Libya Uyarısı: Tek Taraflı Faaliyetler Krizi Derinleştirir

BM'den Libya'daki Duruma Dair Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da devam eden tek taraflı faaliyetlerin ülkenin egemenliğini olumsuz etkilediği ve daha ciddi bir krize yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

UNSMIL Başkan Vekilinden Açıklama

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury, BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen oturumda üye ülkeleri bilgilendirerek, siyasi çözümlere odaklanmanın önemini vurguladı.

Bölünmüşlük Sorunu

Koury, devlet kurumları arasındaki parçalanmışlığın giderilmesi gerektiğine işaret ederken, birlik içinde hareket eden bir hükümetin ve seçimlerin önemine de dikkat çekti. Libya Merkez Bankası’na yönelik krizin çözümünü sağlayan anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Artan Mülteci Sayısı

Koury, Sudan'daki krizin etkisiyle Libya'ya kaçan mültecilerin sayısının 99 bine ulaştığını belirtti. Mültecilerin durumuna ilişkin endişelerin devam ettiğini vurguladı ve insani yardımların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut Durum Sürdürülebilir Değil

Koury, mevcut statükonun uzun süredir devam ettiğini ve artık sürdürülebilir olmadığını belirtti. Libya halkının daha iyi bir yaşamı hak ettiğini ifade ederek, BM ve uluslararası toplumun sadece mevcut krizle başa çıkmaya çalışmak yerine kalıcı çözümler bulma çabasında olması gerektiğini vurguladı.