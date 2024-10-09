DOLAR
34,22 0,12%
EURO
37,49 0,47%
ALTIN
2.876,95 0,26%
BITCOIN
2.112.772,8 0,97%

BM'den Libya Uyarısı: Tek Taraflı Faaliyetler Krizi Derinleştirir

BM, Libya'daki tek taraflı eylemlerin ülkenin egemenliğini baltalayacağına ve krizi derinleştireceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:47
BM'den Libya Uyarısı: Tek Taraflı Faaliyetler Krizi Derinleştirir

BM'den Libya'daki Duruma Dair Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da devam eden tek taraflı faaliyetlerin ülkenin egemenliğini olumsuz etkilediği ve daha ciddi bir krize yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

UNSMIL Başkan Vekilinden Açıklama

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury, BM Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen oturumda üye ülkeleri bilgilendirerek, siyasi çözümlere odaklanmanın önemini vurguladı.

Bölünmüşlük Sorunu

Koury, devlet kurumları arasındaki parçalanmışlığın giderilmesi gerektiğine işaret ederken, birlik içinde hareket eden bir hükümetin ve seçimlerin önemine de dikkat çekti. Libya Merkez Bankası’na yönelik krizin çözümünü sağlayan anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Artan Mülteci Sayısı

Koury, Sudan'daki krizin etkisiyle Libya'ya kaçan mültecilerin sayısının 99 bine ulaştığını belirtti. Mültecilerin durumuna ilişkin endişelerin devam ettiğini vurguladı ve insani yardımların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut Durum Sürdürülebilir Değil

Koury, mevcut statükonun uzun süredir devam ettiğini ve artık sürdürülebilir olmadığını belirtti. Libya halkının daha iyi bir yaşamı hak ettiğini ifade ederek, BM ve uluslararası toplumun sadece mevcut krizle başa çıkmaya çalışmak yerine kalıcı çözümler bulma çabasında olması gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM İnsan Hakları Konseyi Yeni Üyelerini Seçti
2
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti
5
Tokat'ta Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Tutuklandı
6
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak