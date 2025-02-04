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BM'den Münbiç'teki Korkunç Saldırıya Kınama

BM, Münbiç'teki tarım işçilerine yönelik terör saldırısını kınayarak, sivil koruma yükümlülüğüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:13
BM'den Münbiç'teki Korkunç Saldırıya Kınama

BM, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki korkunç saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde tarım işçisi kadınları hedef alan ‘korkunç saldırıyı’ kınadı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dujarric, saldırı sonucunda çoğu kadın 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kadın ile 5 çocuğun yaralandığını belirtti. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu vurgulayan Dujarric, ayrıca hafta sonu düzenlenen başka bir saldırıda da 4 sivilin öldüğünü söyledi.

BM Sözcüsü, “Korkunç saldırıyı” kınadıklarını ifade ederek, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sivil ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı. Saldırının arkasındaki failleri hala tespit etmediklerini dile getirerek, “Böyle bir eylemin hiçbir gerekçesi olamaz.” ifadesini kullandı.

Ayrıca Dujarric, sahada bulunan insani yardım ortaklarının çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Münbiç, 9 Aralık 2024'te Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri tarafından teröristlerden kurtarılmıştı. O tarihten sonra düzenlenen 7 terör saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 sivil hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştı. Bu süreçte, terör örgütü PKK/YPG'nin haraç toplaması ve artan temel hizmet aksaklıkları, yerel esnafın tepkisine yol açarak kepenk kapatmasına neden olmuştu.

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