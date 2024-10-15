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BM'den Tunus'a Çağrı: Keyfi Tutuklamalara Son Verilsin

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Tunus'ta keyfi tutuklamaların sona ermesi için Tunuslu yetkililere çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:53
BM'den Tunus'a Çağrı: Keyfi Tutuklamalara Son Verilsin

BM'den Tunus'taki Keyfi Tutuklamalara Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Tunus'ta sanıkların keyfi bir şekilde tutuklanmasına son verilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun temel insan haklarının ihlali olduğunu vurguladı.

Demokratik Süreç ve Temel Özgürlükler

Türk, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tunus'taki son cumhurbaşkanlığı seçimleri, muhalefet, bağımsız aktivistler ve gazetecilere yönelik baskılarla gölgelenmiştir. Bu bağlamda, keyfi olarak tutuklanan herkesin serbest bırakılması için Tunuslu yetkililere çağrıda bulunuyorum."

Seçim Süreci ve Adaylar

6 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, 100'den fazla potansiyel aday ve destekleyici figür, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 17 adaydan yalnızca 3'ünü kabul etti.

Başkanı Faruk Buasker, seçimlerde yarışacak adayları şu şekilde açıklamıştı: Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve Ayaşi Zamal.

Mahkeme Kararları ve Gerginlik

Tunus İdari Mahkemesi, adayların kabul edilmemesi yönündeki kararların hukuki açıdan bağlayıcı olduğunu belirtirken, bu durum hukuk devletine olan saygıyı zedeler nitelikte bir ihlal olarak değerlendirildi.

Tunus’ta, adaylık süreçleri yetkililer arasında gerginliklere yol açarken, 20 Eylül’de 34 milletvekili, seçim yasasında köklü değişiklikler yapan bir tasarıyı parlamentoya sundu. Bu adımlar, seçim sürecini daha da karmaşık hale getirdi.

Adayların Tutuklanması

Ayaşi Zamal, sahte beyan suçlaması ile 2 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra 4 Eylül'de tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan Zamal, 19 Eylül’de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1 Ekim’de ise 12 yıl hapis cezası onaylandı.

Sonuç ve Açıklama

Volker Türk, Tunus’un insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda reform yapması yönünde çağrıda bulunarak, ülkede bulunan baskıcı durumun sona ermesi gerektiğini vurguladı.

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